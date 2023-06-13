НАТО трижды поднимал истребители для перехвата российских самолетов в эти выходные

Из Эстонии, в эти выходные, для перехвата российских самолетов трижды поднимались истребители Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter воздушного командования НАТО.

У воздушного пространства НАТО истребители Финляндии, Португалии, Румынии и Швеции перехватили российские самолеты.

"Они сопровождали самолеты, которые не соблюдали международные нормы безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Детали о перехваченных самолетах Российской Федерации в НАТО не уточняют.

Также 8 и 9 июня военно-воздушные силы Британии обнаружили в воздушном пространстве альянса российские самолеты Ил-20, Су-27, Ан-12, Ан-72, Ту-22М и два Су-30. На их перехват были подняты рективные самолеты НАТО .