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НАТО трижды поднимал истребители для перехвата российских самолетов в эти выходные

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Вторник 13 июня 2023 23:36
НАТО трижды поднимал истребители для перехвата российских самолетов в эти выходные Фото: истребители НАТО трижды за выходные перехватывали самолеты РФ (twitter NATO Air Command)
Автор: Максим Шушко

Из Эстонии, в эти выходные, для перехвата российских самолетов трижды поднимались истребители Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter воздушного командования НАТО.

У воздушного пространства НАТО истребители Финляндии, Португалии, Румынии и Швеции перехватили российские самолеты.

"Они сопровождали самолеты, которые не соблюдали международные нормы безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Детали о перехваченных самолетах Российской Федерации в НАТО не уточняют.

Также 8 и 9 июня военно-воздушные силы Британии обнаружили в воздушном пространстве альянса российские самолеты Ил-20, Су-27, Ан-12, Ан-72, Ту-22М и два Су-30. На их перехват были подняты рективные самолеты НАТО .

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