НАТО трижды поднимал истребители для перехвата российских самолетов в эти выходные
Из Эстонии, в эти выходные, для перехвата российских самолетов трижды поднимались истребители Североатлантического альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter воздушного командования НАТО.
У воздушного пространства НАТО истребители Финляндии, Португалии, Румынии и Швеции перехватили российские самолеты.
"Они сопровождали самолеты, которые не соблюдали международные нормы безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Детали о перехваченных самолетах Российской Федерации в НАТО не уточняют.
Также 8 и 9 июня военно-воздушные силы Британии обнаружили в воздушном пространстве альянса российские самолеты Ил-20, Су-27, Ан-12, Ан-72, Ту-22М и два Су-30. На их перехват были подняты рективные самолеты НАТО .
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