НАТО та ЄС планують посилити співпрацю на тлі загрози з боку Росії та КНДР

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн домовилися створити нову цільову групу високого рівня, щоб зміцнити співпрацю Альянсу та ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.
Під час зустрічі у вівторок, 29 жовтня, Рютте та фон дер Ляєн погодилися із тим, що загарбницька війна Росії проти України є найбільшою загрозою миру та безпеці у Європі.
Вони підкреслили, що розгортання північнокорейських солдатів на підтримку агресивної війни Росії "є значною ескалацією війни проти України, а також серйозною загрозою для європейської безпеки та глобального миру".
Щоб протистояти цим загрозам і викликам, Рютте та фон дер Ляєн домовились створити нову робочу групу високого рівня для посилення існуючої співпраці між ЄС і НАТО.
Очікується, що планування першого засідання групи розпочнеться "найближчими тижнями".
Нагадаємо, Північна Корея відправила своїх солдатів до Росії для підтримки у війні з Україною.
Російський диктатор Володимир Путін зазначив, що це пов'язано із "договором про стратегічне партнерство" між Росією та КНДР.
За даними ГУР, деякі військові КНДР вже перебувають на Курському напрямку.
Тим часом у Північній Кореї стверджують, що відправлення солдатів до Росії для участі у війні проти України нібито відповідає міжнародному праву, проте інформація про розгортання військ там офіційно не підтверджується.
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