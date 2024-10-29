НАТО и ЕС планируют усилить сотрудничество на фоне угрозы России и КНДР

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен договорились о создании новой целевой группы высокого уровня, чтобы укрепить сотрудничество Альянса и ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.
Во время встречи во вторник, 29 октября, Рютте и фон дер Ляйен согласились с тем, что захватническая война России против Украины является самой большой угрозой миру и безопасности в Европе.
Они подчеркнули, что развертывание северокорейских солдат в поддержку агрессивной войны России является "значительной эскалацией войны против Украины, а также серьезной угрозой для европейской безопасности и глобального мира".
Чтобы противостоять этим угрозам и вызовам, Рютте и фон дер Ляен договорились о создании новой рабочей группы высокого уровня для усиления существующего сотрудничества между ЕС и НАТО.
Ожидается, что планирование первого заседания группы начнется "в ближайшие недели".
Напомним, Северная Корея отправила своих солдат в Россию для поддержки в войне с Украиной.
Российский диктатор Владимир Путин отметил, что это связано с "договором о стратегическом партнерстве" между Россией и КНДР.
По данным ГУР, некоторые военные КНДР уже находятся на Курском направлении.
Тем временем, в Северной Корее утверждают, что отправление солдат в Россию для участия в войне против Украины якобы соответствует международному праву, однако информация о развертывании войск там официально не подтверждается.
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