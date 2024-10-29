НАТО и ЕС планируют усилить сотрудничество на фоне угрозы России и КНДР

Во время встречи во вторник, 29 октября, Рютте и фон дер Ляйен согласились с тем, что захватническая война России против Украины является самой большой угрозой миру и безопасности в Европе.

Они подчеркнули, что развертывание северокорейских солдат в поддержку агрессивной войны России является "значительной эскалацией войны против Украины, а также серьезной угрозой для европейской безопасности и глобального мира".

Чтобы противостоять этим угрозам и вызовам, Рютте и фон дер Ляен договорились о создании новой рабочей группы высокого уровня для усиления существующего сотрудничества между ЕС и НАТО.

Ожидается, что планирование первого заседания группы начнется "в ближайшие недели".