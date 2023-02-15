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НАТО сподівається сформувати для України кілька танкових бригад, - Дуда

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Середа 15 лютого 2023 18:15
НАТО сподівається сформувати для України кілька танкових бригад, - Дуда Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Країни НАТО планують передати Україні достатню кількість танків, аби сформувати кілька танкових бригад ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Польщі Анджея Дуди під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Дуда нагадав про те, що країни Заходу, у тому числі Британія, Канада, Польщі вже поставляють танки в рамках союзницьких дій.

"Ми хочемо, щоб зібралася як мінімум танкова бригада для України. Сподіваємося, що нам вдасться сформувати кілька бригад", - додав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Польщі, Норвегії, Канаді та Іспанії вдалося завершити батальйон танків Leopard 2A4 для наших військових.

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