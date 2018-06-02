НАТО створить додаткові сили швидкого реагування для протидії Росії

НАТО планує розмістити 30-тисячні сили швидкого реагування в Європі

НАТО створить додаткові 30-тисячні сили швидкого реагування в Європі на випадок нападу з боку Росії. Про це пише німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на дипломатів в альянсі.

Повідомляється, що нові загони мають бути здатними до реагування протягом не більше 30 днів у разі необхідності. Також мова йде про оснащення їх сотнями літаків і кораблів. Зазначимо, що на сьогодні в Європі вже є сили швидкого реагування чисельністю до 20 тис. солдатів. Очікується, що рішення про збільшення таких сил ухвалять на саміті в липні.

Нагадаємо, раніше в НАТО закликали Росію припинити втручання в Україну.

"США підтримують політику стримування, оборони та діалогу щодо Росії. На сьогоднішній зустрічі союзники НАТО звернулися до Росії з спільним посланням: припиніть втручання в Україну", - повідомила посол США в НАТО Кей Бейлі Гатчисон.