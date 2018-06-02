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НАТО створить додаткові сили швидкого реагування для протидії Росії

НовиниПолітика    02.06.2018 - 11:15
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

НАТО планує розмістити 30-тисячні сили швидкого реагування в Європі

НАТО створить додаткові 30-тисячні сили швидкого реагування в Європі на випадок нападу з боку Росії. Про це пише німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на дипломатів в альянсі.

Повідомляється, що нові загони мають бути здатними до реагування протягом не більше 30 днів у разі необхідності. Також мова йде про оснащення їх сотнями літаків і кораблів. Зазначимо, що на сьогодні в Європі вже є сили швидкого реагування чисельністю до 20 тис. солдатів. Очікується, що рішення про збільшення таких сил ухвалять на саміті в липні.

Нагадаємо, раніше в НАТО закликали Росію припинити втручання в Україну.

"США підтримують політику стримування, оборони та діалогу щодо Росії. На сьогоднішній зустрічі союзники НАТО звернулися до Росії з спільним посланням: припиніть втручання в Україну", - повідомила посол США в НАТО Кей Бейлі Гатчисон.

Росія маскує "гумконвої" для військових поставок на Донбас, - посол США при ОБСЄ
Теги публікації: НАТО, Російська Федерація, Европа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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