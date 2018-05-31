В НАТО призвали Россию прекратить вмешательство в Украину

Также в НАТО призвали Россию прекратить попытки рассорить Альянс

Страны-члены Североатлантического альянса на заседании Совета Россия-НАТО в четверг, 31 мая, призвали Россию прекратить вмешательство в Украину. Об этом в Twitter сообщила посол США в НАТО Кей Бейли Гатчисон.

"США поддерживают политику сдерживания, обороны и диалога в отношении России. На сегодняшней встрече союзники НАТО обратились к России с совместным посланием: прекратите вмешательство в Украину и прекратите злонамеренную деятельность и попытки разделить наш Альянс", - написала она.

The U.S. supports a policy of deterrence, defense & dialogue toward Russia. In a meeting today @NATO, Allies shared a strong, unified message to Russia: Stop interfering in Ukraine & cease malign activities that seek to divide our Alliance. pic.twitter.com/CiriW29Ovk — Ambassador Hutchison (@USAmbNATO) May 31, 2018

Напомним, в Брюсселе (Бельгия) сегодня состоялось заседание Совета НАТО-Россия, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Украине. На заседании Совета стороны обменялись мнениями по нескольким темам, включая ситуацию в Украине, военную деятельность в Европе, ее открытость и ограничения рисков, а также взаимные брифинги относительно будущих масштабных учений каждой из сторон.

Кроме того, в НАТО подчеркнули, что Альянс придерживается последовательного подхода к России.