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Интервью

В НАТО призвали Россию прекратить вмешательство в Украину

НовостиПолитика    31.05.2018 - 21:55
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

Также в НАТО призвали Россию прекратить попытки рассорить Альянс

Страны-члены Североатлантического альянса на заседании Совета Россия-НАТО в четверг, 31 мая, призвали Россию прекратить вмешательство в Украину. Об этом в Twitter сообщила посол США в НАТО Кей Бейли Гатчисон.

"США поддерживают политику сдерживания, обороны и диалога в отношении России. На сегодняшней встрече союзники НАТО обратились к России с совместным посланием: прекратите вмешательство в Украину и прекратите злонамеренную деятельность и попытки разделить наш Альянс", - написала она.

Напомним, в Брюсселе (Бельгия) сегодня состоялось заседание Совета НАТО-Россия, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Украине. На заседании Совета стороны обменялись мнениями по нескольким темам, включая ситуацию в Украине, военную деятельность в Европе, ее открытость и ограничения рисков, а также взаимные брифинги относительно будущих масштабных учений каждой из сторон.

Кроме того, в НАТО подчеркнули, что Альянс придерживается последовательного подхода к России.

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Теги публикации: НАТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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