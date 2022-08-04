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НАТО сотрудничает с оборонными компаниями: хочет увеличить поставки оружия в Украину

Новина українською →
Четверг 04 августа 2022 21:53
НАТО сотрудничает с оборонными компаниями: хочет увеличить поставки оружия в Украину Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Члены НАТО тесно сотрудничают с оборонными компаниями, чтобы обеспечить больше поставок оружия и оборудования для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы оказываем большую поддержку, но нам нужно сделать еще больше и быть готовыми к долгосрочным мерам. Мы сейчас в тесном контакте и тесно сотрудничаем с оборонной промышленностью, чтобы производить и поставлять больше различных типов боеприпасов, оружия и возможностей", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он также отметил в своей речи в Норвегии, что вторжение России в Украину создало самую опасную ситуацию для Европы со времен Второй мировой войны и что России нельзя позволить победить. Столтенгберг также обвинил президента РФ Владимира Путина в "безрассудной и опасной" риторике относительно потенциального использования ядерного оружия.

Он добавил, что война, скорее всего, завершится только после переговоров.

"Мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Мы также знаем, что результат этих переговоров будет полностью зависеть от силы на поле боя" - сказал он.

Напомним, Столтенберг заявил о риске столкновение НАТО с Россией из-за ее войну против Украины.

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