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НАТО соберется на внеочередное собрание из-за убийства Сулеймани

Новости » Политика     05.01.2020 - 19:12
НАТО соберется на внеочередное собрание из-за убийства Сулеймани
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Заседание НАТО состоится 6 января

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил собрать специальное заседание Североатлантического альянса из-за обострения на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу корреспондента ZDF Штефана Лейферта в Twitter.

Как сообщается, Стотенберг объявил экстренное заседание Совета НАТО по поводу ситуации в Ираке, которая возникла после убийства Сулеймани. В частности речь идет о прекращении тренировочных миссий стран НАТО, а также о решении Багдада о выводе американских войск.

Отмечается, что заседание Совета НАТО состоится в понедельник, 6 января, около 15:00.

НАТО соберется на внеочередное собрание из-за убийства Сулеймани

Напомним, ранее сообщалось, что парламент Ирака принял резолюцию, которой обязывает правительство обратится к США с требованием вывести свои войска с территории страны. Такое решение иракский парламент принял после убийства генерала Сулеймани в Багдаде.

Также РБК-Украина писало, что НАТО объявило о приостановке своей учебной миссии на территории Ирака на фоне обострения после убийства иранского генерала Сулеймани. Также работу миссии по подготовке инструкторов в Ираке приостановили Вооруженные силы Швеции.

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