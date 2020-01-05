НАТО збереться на позачергове зібрання через вбивство Сулеймані

Фото: Єнс Столтенберг (president.gov.ua)

Засідання НАТО відбудеться 6 січня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вирішив зібрати спеціальне засідання Північноатлантичного альянсу через загострення на Ближньому Сході після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку кореспондента ZDF Штефана Лейферта в Twitter.

Як повідомляється, Стотенберг оголосив екстренне засідання Ради НАТО з приводу ситуації в Іраку, яка виникла після вбивства Сулеймані. Зокрема йдеться про припинення тренувальних місій країн НАТО, а також про рішення Багдаду щодо виведення американських військ.

Зазначається, що засідання Ради НАТО відбудеться у понеділок, 6 січня, близько 15:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламент Іраку ухвалив резолюцію, якою зобов'язує уряд звернутися до США з вимогою вивести свої війська з території країни. Таке рішення іракський парламент ухвалив після вбивства генерала Сулеймані в Багдаді.

Також РБК-Україна писало, що НАТО оголосило про призупинення своєї навчальної місії на території Іраку на фоні загострення після вбивства іранського генерала Сулеймані. Також роботу місії з підготовки інструкторів в Іраку призупинили Збройні сили Швеції.