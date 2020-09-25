НАТО следит за военными учениями, в которых задействована Беларусь

Председатель военного комитета НАТО маршал Военно-воздушных сил Британии Стюарт Уильям Пич заявил, что альянс обеспокоен ситуацией в Беларуси и будет продолжать наблюдение за военными действиями на границе с Литвой. Он отметил, что НАТО не является угрозой для Беларуси или ее жителей.

Об этом сообщает Delfi.

"Мы все еще обеспокоены ситуацией в Беларуси и будем продолжать наблюдения за учениями в регионе, которые вызывают интерес НАТО", - сказал Пич.

Он также выразил обеспокоенность из-за действий властей Беларуси в отношении мирных протестующих. Пич напомнил, что генсек Альянса "Столтенберг призвал власти Беларуси уважать свободу слова и право на протест".

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что военные учения России и Беларуси не создают непосредственной угрозы для Литвы, однако их можно оценивать как форму давления.

Также РБК-Украина писало, что в Беларусь на учения "Славянское братство-2020" прибыли российские десантники. Ожидается, что в учениях будет задействовано до 1,5 тысяч военных, более 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.