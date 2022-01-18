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НАТО скоро направит России письменные предложения по безопасности, - Столтенберг

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс скоро направит России письменные предложения по гарантиям безопасности. Документ отразит готовность блока к продолжению переговоров по сути проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Столтенберга в ходе дискуссии "Новый мировой (без) порядок".

"Мы (НАТО - ред.) скоро направим России наши предложения в письменном виде. Они знают об этом", - сказал Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что предложения НАТО подтвердят готовность к продолжению переговоров по сути проблем с безопасностью. По его словам, обсуждение с Россией будет затрагивать военную активность, размещение ракет и ряд других вопросов.

При этом Столтенберг считает, что пока рано говорить о том, получится ли НАТО договориться с Россией по так называемым "гарантиям безопасности".

Напомним, 10, 12 и 13 января прошел первый раунд переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ по "гарантиям безопасности". РБК-Украина раскрыло все подробности последних встреч по этому вопросу.

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