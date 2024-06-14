НАТО схвалило оперативний план розширення підтримки України: як буде працювати

"Ми досягли значного прогресу на обох фронтах. Щодо України ми узгодили план, який визначає, як НАТО очолить координацію безпекової допомоги і тренувань. Це дозволить лідерам НАТО розпочати цю роботу на Вашингтонському саміті в липні, поставивши нашу підтримку України на міцніший фундамент на роки вперед", - розповів Столтенберг.

За його словами, до виконання плану буде залучено близько 700 військових з країн НАТО і партнерів. НАТО здійснюватиме нагляд за підготовкою українських збройних сил на тренувальних базах в країнах Альянсу, надаватиме підтримку Україні і координуватиме безоплатну передачу обладнання, а також сприятиме довгостроковому розвитку українських збройних сил.

"Ці зусилля не є стороною конфлікту, але вони посилять нашу підтримку України у відстоюванні її права на самооборону", - сказав генсекретар.

Допомога Україні від НАТО

Сьогодні на засіданні міністри оборони країн НАТО розглядали питання щодо координації військової допомоги Україні та навчання солдатів ЗСУ. Варто зауважити, що наразі контроль за наданням допомоги Україні здійснюють США.

Однак через майбутні президентські вибори у Штатах було вирішено передати ці функції НАТО.

Окрім цього міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що новий план НАТО щодо розширення військової підтримки України передбачатиме активне залучення блоку до питань допомоги Києву. Це дозволить Україні своєчасно отримувати все необхідне для оборони.

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