НАТО одобрило оперативный план расширения поддержки Украины: как будет работать

"Мы добились значительного прогресса на обоих фронтах. Что касается Украины, мы согласовали план, определяющий, как НАТО возглавит координацию безопасности и тренировок. Это позволит лидерам НАТО начать эту работу на Вашингтонском саммите в июле, поставив нашу поддержку Украины на более прочный фундамент на годы вперед. ", – рассказал Столтенберг.

По его словам, к выполнению плана будут привлечены около 700 военных из стран НАТО и партнеров. НАТО будет осуществлять наблюдение за подготовкой украинских вооруженных сил на тренировочных базах в странах Альянса, будет оказывать поддержку Украине и координировать безвозмездную передачу оборудования, а также будет способствовать долгосрочному развитию украинских вооруженных сил.

"Эти усилия не являются стороной конфликта, но они усилят нашу поддержку Украины в отстаивании ее права на самооборону", – сказал генсекретарь.

Помощь Украине от НАТО

Сегодня на заседании министры обороны стран НАТО рассматривали вопросы координации военной помощи Украине и обучения солдат ВСУ. Следует отметить, что сейчас контроль за оказанием помощи Украине осуществляют США.

Однако из-за предстоящих президентских выборов в Штатах было решено передать эти функции НАТО.

Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что новый план НАТО по расширению военной поддержки Украины будет предусматривать активное привлечение блока к вопросам помощи Киеву. Это позволит Украине своевременно получать все необходимое для обороны.

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