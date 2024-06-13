ua en ru
Чт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У НАТО схвалили першу в історії програму інноваційної співпраці з Україною

Брюссель, Четвер 13 червня 2024 19:51
UA EN RU
У НАТО схвалили першу в історії програму інноваційної співпраці з Україною Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністри оборони країн НАТО вперше схвалили програму інноваційної співпраці з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

За словами Столтенберга, під час засідання Ради Україна-НАТО, яке пройшло сьогодні, 13 червня, міністри оборони обговорили ініціативи, спрямовані на наближення України до членства в Альянсі.

Зокрема, було порушено питання приведення українського сектору оборони та безпеки до стандартів НАТО, удосконалення оборонних закупівель та зміцнення української оборонної промисловості.

"Сьогодні ми схвалили першу в історії програму інноваційної співпраці між НАТО та Україною", - розповів Столтенберг, не розкривши деталей.

Він також додав, що Альянс готується схвалити створення спільного аналітичного навчально-тренувального центру НАТО-Україна. Його хочуть облаштувати у Польщі.

За словами генсека, завтра, 14 червня, міністри оборони країн НАТО порушать питання зобов'язання в галузі оборонної промисловості, яке передбачає збільшення обсягів виробництва.

Що передувало

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам-членам Альянсу підтримати зобов'язання щороку виділяти 40 млрд євро на військову допомогу Україні.

Як уточнював Столтенберг, таким чином Україна отримає більше передбачуваності щодо постачання зброї.

Таку пропозицію можуть розглянути під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Єнс Столтенберг Допомога Україні Війна в Україні
NEWS
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
DAILY
Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі