У НАТО схвалили першу в історії програму інноваційної співпраці з Україною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

За словами Столтенберга, під час засідання Ради Україна-НАТО, яке пройшло сьогодні, 13 червня, міністри оборони обговорили ініціативи, спрямовані на наближення України до членства в Альянсі.

Зокрема, було порушено питання приведення українського сектору оборони та безпеки до стандартів НАТО, удосконалення оборонних закупівель та зміцнення української оборонної промисловості.

"Сьогодні ми схвалили першу в історії програму інноваційної співпраці між НАТО та Україною", - розповів Столтенберг, не розкривши деталей.

Він також додав, що Альянс готується схвалити створення спільного аналітичного навчально-тренувального центру НАТО-Україна. Його хочуть облаштувати у Польщі.

За словами генсека, завтра, 14 червня, міністри оборони країн НАТО порушать питання зобов'язання в галузі оборонної промисловості, яке передбачає збільшення обсягів виробництва.