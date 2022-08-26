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В НАТО считают, что Россия после взрывов начала выводить свою авиацию из Крыма, - СМИ

Фото: в НАТО зафиксировали, что РФ выводит из Крыма истребители (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия после серии взрывов начала выводить авиацию из оккупированного Крыма. Таким образом РФ пытается предотвратить дальнейшие атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет НАТО, который опубликовало издание Business Insider.

В отчете от 22 августа отмечается, что Россия уже перебросила 10 самолетов, из них шесть истребителей СУ-35С и четыре перехватчика МиГ-31БМ.

По информации НАТО, на аэродроме в Бельбеке еще находится 32 истребителя РФ. Большинство из них это истребители СУ-27, а также модернизированные СУ-35С и МиГ-31БМ. Также Россия перебросила в Крым больше тактических ракет класса "земля-воздух", чтобы противостоять атакам, в частности уничтожать беспилотники.

"Украинские БПЛА трудно выявить российским системам ПВО как цели. Эта проблема распространена среди всех сил, которые Россия разворачивает в Украине", - говорится в сообщении.

Также в НАТО считают, что за взрывами в Крыму стоят украинские силы, которые действуют "в партизанском стиле".

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что во временно оккупированном Крыму будет увеличиваться количество атак "неизвестного происхождения".

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