В НАТО считают, что Россия после взрывов начала выводить свою авиацию из Крыма, - СМИ

В отчете от 22 августа отмечается, что Россия уже перебросила 10 самолетов, из них шесть истребителей СУ-35С и четыре перехватчика МиГ-31БМ.

По информации НАТО, на аэродроме в Бельбеке еще находится 32 истребителя РФ. Большинство из них это истребители СУ-27, а также модернизированные СУ-35С и МиГ-31БМ. Также Россия перебросила в Крым больше тактических ракет класса "земля-воздух", чтобы противостоять атакам, в частности уничтожать беспилотники.

"Украинские БПЛА трудно выявить российским системам ПВО как цели. Эта проблема распространена среди всех сил, которые Россия разворачивает в Украине", - говорится в сообщении.

Также в НАТО считают, что за взрывами в Крыму стоят украинские силы, которые действуют "в партизанском стиле".