У НАТО вважають, що Росія після вибухів почала виводити свою авіацію із Криму, - ЗМІ

У звіті від 22 серпня зазначається, що Росія вже перекинула 10 літаків, з них шість винищувачів СУ-35С і чотири перехоплювачі МіГ-31БМ.

За інформацією НАТО, на аеродромі у Бельбеку ще знаходиться 32 винищувачі РФ. Більшість з них це винищувачі СУ-27, а також модернізовані СУ-35С і МіГ-31БМ. Також Росія перекинула до Криму більше тактичних ракет класу "земля-повітря", щоб протистояти атакам, зокрема знищувати безпілотники.

"Українські БПЛА важко виявити російським системам ППО як цілі. Ця проблема поширена серед усіх сил, які Росія розгортає в Україні", - йдеться у повідомленні.

Також у НАТО вважають, що за вибухами в Криму стоять українські сили, які діють "у партизанському стилі".