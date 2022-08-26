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У НАТО вважають, що Росія після вибухів почала виводити свою авіацію із Криму, - ЗМІ

Фото: в НАТО зафіксували, що РФ виводить з Криму винищувачі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія після серії вибухів почала виводити авіацію з окупованого Криму. Таким чином РФ намагається запобігти подальшим атакам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт НАТО, який опублікувало видання Business Insider.

У звіті від 22 серпня зазначається, що Росія вже перекинула 10 літаків, з них шість винищувачів СУ-35С і чотири перехоплювачі МіГ-31БМ.

За інформацією НАТО, на аеродромі у Бельбеку ще знаходиться 32 винищувачі РФ. Більшість з них це винищувачі СУ-27, а також модернізовані СУ-35С і МіГ-31БМ. Також Росія перекинула до Криму більше тактичних ракет класу "земля-повітря", щоб протистояти атакам, зокрема знищувати безпілотники.

"Українські БПЛА важко виявити російським системам ППО як цілі. Ця проблема поширена серед усіх сил, які Росія розгортає в Україні", - йдеться у повідомленні.

Також у НАТО вважають, що за вибухами в Криму стоять українські сили, які діють "у партизанському стилі".

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що у тимчасово окупованому Криму збільшуватиметься кількість атак "невідомого походження".

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