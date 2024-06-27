НАТО на саміті оголосить про запуск структури для координації допомоги Україні, - NYT

За словами американських і натовських чиновників, альянс оголосить, що погодився створити в Німеччині місію, яка координуватиме надання всілякої допомоги Україні в довгостроковій перспективі. Цей крок має стати потужним сигналом про прихильність союзників, як для Києва, так і для Москви, яка сподівається, що Захід втомиться підтримувати війну.

Оскільки місія діятиме під егідою НАТО, вона розрахована на функціонування навіть у тому разі, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США в листопаді.

Адміністрація президента США Джо Байдена та чиновники НАТО висунули цю ідею як спосіб надати Києву щось солідне на саміті, хоча вони й стверджують, що час для вступу України ще не настав.

Справа не тільки в тому, що Україна все ще перебуває у стані війни, що може зробити НАТО активним учасником бойових дій. Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що Україна має провести важливі реформи, щоб знизити рівень корупції та зміцнити демократію і верховенство закону.

NSATU

Нова місія об'єднає під однією парасолькою діяльність нинішньої "коаліції можливостей" країн, які надають Україні різні види військової допомоги, такі як засоби ППО, артилерія, винищувачі F-16, зброя і навчання.

Вона також координуватиме підготовку українських військових у країнах-союзниках і довгострокові двосторонні угоди про безпеку, які різні країни підписали з Україною, за словами офіційних осіб США і НАТО, які говорили на умовах анонімності, оскільки деталі плану ще не були оголошені.

За словами чиновників, усі країни НАТО згодні на створення місії, і про це буде оголошено на зустрічі у верхах.

Раніше допомогу Україні надавали переважно окремим країнам, і при цьому менше уваги приділяли її ефективності або навіть задоволенню найнагальніших потреб Києва. Об'єднання основних напрямків допомоги та навчання під єдиним командуванням покликане впорядкувати потік і зробити його більш послідовним, заявили офіційні особи, обізнані про план.

Місія, що отримала назву "Допомога і навчання НАТО в галузі безпеки для України" (NSATU), працюватиме над скороченням дублювання та ускладнень, пов'язаних із різними видами озброєнь, які спрямовуються в Україну.