НАТО на саміті оголосить про запуск структури для координації допомоги Україні, - NYT

На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Україні буде запропоновано нову штаб-квартиру для управління військовою допомогою. Це стане гарантією довгострокової прихильності альянсу безпеці країни, яку проголосили "мостом" до можливого членства Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За словами американських і натовських чиновників, альянс оголосить, що погодився створити в Німеччині місію, яка координуватиме надання всілякої допомоги Україні в довгостроковій перспективі. Цей крок має стати потужним сигналом про прихильність союзників, як для Києва, так і для Москви, яка сподівається, що Захід втомиться підтримувати війну.
Оскільки місія діятиме під егідою НАТО, вона розрахована на функціонування навіть у тому разі, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США в листопаді.
Адміністрація президента США Джо Байдена та чиновники НАТО висунули цю ідею як спосіб надати Києву щось солідне на саміті, хоча вони й стверджують, що час для вступу України ще не настав.
Справа не тільки в тому, що Україна все ще перебуває у стані війни, що може зробити НАТО активним учасником бойових дій. Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що Україна має провести важливі реформи, щоб знизити рівень корупції та зміцнити демократію і верховенство закону.
Нова місія об'єднає під однією парасолькою діяльність нинішньої "коаліції можливостей" країн, які надають Україні різні види військової допомоги, такі як засоби ППО, артилерія, винищувачі F-16, зброя і навчання.
Вона також координуватиме підготовку українських військових у країнах-союзниках і довгострокові двосторонні угоди про безпеку, які різні країни підписали з Україною, за словами офіційних осіб США і НАТО, які говорили на умовах анонімності, оскільки деталі плану ще не були оголошені.
За словами чиновників, усі країни НАТО згодні на створення місії, і про це буде оголошено на зустрічі у верхах.
Раніше допомогу Україні надавали переважно окремим країнам, і при цьому менше уваги приділяли її ефективності або навіть задоволенню найнагальніших потреб Києва. Об'єднання основних напрямків допомоги та навчання під єдиним командуванням покликане впорядкувати потік і зробити його більш послідовним, заявили офіційні особи, обізнані про план.
Місія, що отримала назву "Допомога і навчання НАТО в галузі безпеки для України" (NSATU), працюватиме над скороченням дублювання та ускладнень, пов'язаних із різними видами озброєнь, які спрямовуються в Україну.
Із 9 до 11 липня у столиці США відбудеться саміт НАТО, приурочений до 75-річчя створення Альянсу. Ініціатива проведення саміту була озвучена 2023 року під час зустрічі лідерів НАТО у Вільнюсі.
Для України цей саміт має особливе значення. Як підкреслив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, Заходу необхідно продемонструвати Росії тверду рішучість вести довгостроковий конфлікт, якщо буде потрібно, і надати Україні довготривалу підтримку.
Очікується, що на саміті обговорюватимуть ключові питання, що стосуються безпеки в Європі, а також подальшу допомогу Україні в протистоянні російській агресії.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив, що альянс створить постійну структуру для організації постачання зброї Україні та їх фінансування.
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