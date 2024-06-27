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НАТО на саммите объявит о запуске структуры для координации помощи Украине, - NYT

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Украине будет предложена новая штаб-квартира для управления военной помощью. Это станет гарантией долгосрочной приверженности альянса безопасности страны, которую провозгласили "мостом" к возможному членству Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По словам американских и натовских чиновников, альянс объявит, что согласился создать в Германии миссию, которая будет координировать оказание всевозможной помощи Украине в долгосрочной перспективе. Этот шаг должен стать мощным сигналом о приверженности союзников, как для Киева, так и для Москвы, которая надеется, что Запад устанет поддерживать войну.

Поскольку миссия будет действовать под эгидой НАТО, она рассчитана на функционирование даже в том случае, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в ноябре.

Администрация президента США Джо Байдена и чиновники НАТО выдвинули эту идею как способ предоставить Киеву что-то солидное на саммите, хотя они и утверждают, что время для вступления Украины еще не пришло.

Дело не только в том, что Украина все еще находится в состоянии войны, что может сделать НАТО активным участником боевых действий. Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что Украина должна провести важные реформы, чтобы снизить уровень коррупции и укрепить демократию и верховенство закона.

NSATU 

Новая миссия объединит под одним зонтом деятельность нынешней "коалиции возможностей" стран, которые предоставляют Украине различные виды военной помощи, такие как средства ПВО, артиллерия, истребители F-16, оружие и обучение.

Она также будет координировать подготовку украинских военных в странах-союзниках и долгосрочные двусторонние соглашения о безопасности, которые различные страны подписали с Украиной, по словам официальных лиц США и НАТО, которые говорили на условиях анонимности, поскольку детали плана еще не были объявлены.

По словам чиновников, все страны НАТО согласны на создание миссии, и об этом будет объявлено на встрече в верхах.

Ранее помощь Украине оказывалась в основном по отдельным странам, и при этом меньше внимания уделялось ее эффективности или даже удовлетворению самых насущных потребностей Киева. Объединение основных направлений помощи и обучения под единым командованием призвано упорядочить поток и сделать его более последовательным, заявили официальные лица, осведомленные о плане.

Миссия, получившая название "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины" (NSATU), будет работать над сокращением дублирования и осложнений, связанных с различными видами вооружений, направляемых в Украину.

Саммит НАТО

С 9 по 11 июля в столице США пройдет саммит НАТО, приуроченный к 75-летию создания Альянса. Инициатива проведения саммита была озвучена в 2023 году во время встречи лидеров НАТО в Вильнюсе.

Для Украины этот саммит имеет особое значение. Как подчеркнул министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, Западу необходимо продемонстрировать России твердую решимость вести долгосрочный конфликт, если потребуется, и оказать Украине долговременную поддержку.

Ожидается, что на саммите будут обсуждаться ключевые вопросы, касающиеся безопасности в Европе, а также дальнейшая помощь Украине в противостоянии российской агрессии.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс создаст постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования.

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