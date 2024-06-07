НАТО розробило великий план оборони на випадок нападу Росії, - Reuters

Можлива війна Росії проти НАТО

Після початку війни в Україні країни Заходу занепокоїлися тим, що РФ вирішить вторгнутися і на територію НАТО. При цьому офіційні чиновники Альянсу поки що відкидають таку ідею і кажуть, що не бачать такої можливості найближчим часом.

Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що наступними цілями російської агресії можуть бути країни Балтії, Польща або Балкани.

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