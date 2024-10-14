НАТО розпочинає навчання з ядерного стримування за участю літаків з восьми авіабаз

"Ядерне стримування є наріжним каменем безпеки союзників, - заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Steadfast Noon - це важливе випробування ядерного стримування альянсу, яке посилає чіткий сигнал будь-якому супротивникові, що НАТО захищатиме і захищатиме всіх союзників".

Ядерні навчання НАТО – заходи, які проводяться кожного жовтня. У навчаннях Steadfast Noon задіяні 2000 військовослужбовців із восьми авіабаз та різні типи літаків, включаючи реактивні літаки з ядерною зброєю, бомбардувальники, винищувачі супроводу, літаки-заправники та літаки, здатні вести розвідку та радіоелектронну боротьбу.

Цього року навчання включають польоти в основному над країнами, що приймають Бельгією та Нідерландами, а також у повітряному просторі над Данією, Великобританією та Північним морем. Планування навчань розпочалося рік тому, і 13 союзників відправлять літаки для участі у навчаннях.

Як наголошується в повідомленні, НАТО робить кроки для забезпечення безпеки, надійності, ефективності та надійності ядерного стримування Альянсу. Наприклад, цього року першого винищувача F-35A з Нідерландів було оголошено готовим до виконання ядерних завдань.

У декларації Вашингтонського саміту НАТО чітко зазначено, що "основною метою ядерного потенціалу НАТО є збереження миру, запобігання примусу та стримування агресії". У ній йдеться про те, що "поки існує ядерна зброя, НАТО залишиться ядерним альянсом.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни альянсу не повинні боятися ядерних загроз Володимира Путіна.

За словами Рютте, ядерні навчання країн НАТО Steadfast Noon, що починаються, продемонструють готовність Альянсу відповісти на погрози Кремля.

Навчання продовжаться протягом двох тижнів і не передбачатимуть використання бойової зброї. Близько 2 тисяч військових, які братимуть участь у Steadfast Noon, імітуватимуть місії, в яких літаки нестимуть американські ядерні боєголовки.