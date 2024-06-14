НАТО розмістить у Фінляндії штаб сухопутних військ

Нагадаємо, після російського вторгнення в Україну 2022 року дебати щодо вступу Фінляндії в НАТО відразу перейшли на користь членства. Вже 18 травня 2022 року країна офіційно подала заявку на вступ, а менше ніж через рік, а саме 4 квітня 2023 року Фінляндія вступила в НАТО і стала 31 членом Альянсу.

Міністр закордонних справ України тоді наголосив, що вступ Фінляндії в НАТО - це є чіткий сигнал про необхідність членства України.

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