НАТО розмістить у Фінляндії штаб сухопутних військ

Фінляндія розмістить нову сухопутну командну частину військового альянсу НАТО.
Про це розповів Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Глава Міноборони зазначив, що всі країни-члени Альянсу дали свою політичну згоду на ключові цілі Фінляндії щодо її інтеграції в НАТО.
"Мені приємно констатувати, що сьогодні всі країни-члени НАТО дали політичну згоду на ключові цілі Фінляндії щодо її інтеграції в НАТО.. У Фінляндії буде розміщено командування НАТО, а сухопутні війська будуть присутні у Фінляндії", - сказав Хакканен.
Нагадаємо, після російського вторгнення в Україну 2022 року дебати щодо вступу Фінляндії в НАТО відразу перейшли на користь членства. Вже 18 травня 2022 року країна офіційно подала заявку на вступ, а менше ніж через рік, а саме 4 квітня 2023 року Фінляндія вступила в НАТО і стала 31 членом Альянсу.
Міністр закордонних справ України тоді наголосив, що вступ Фінляндії в НАТО - це є чіткий сигнал про необхідність членства України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.