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НАТО разместит в Финляндии штаб сухопутных войск

Фото: Финляндия разместит сухопутное командование и войска НАТО (pixabay.com)
Автор: Карина Левицкая

Финляндия разместит новую сухопутную командную часть военного альянса НАТО.

Об этом рассказал Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава Минобороны отметил, что все страны-члены Альянса дали свое политическое согласие на ключевые цели Финляндии по ее интеграции в НАТО.

"Мне приятно констатировать, что сегодня все страны-члены НАТО дали политическое согласие на ключевые цели Финляндии по ее интеграции в НАТО... В Финляндии будет размещено командование НАТО, а сухопутные войска будут присутствовать в Финляндии", - сказал Хакканен.

Министр сказал, что финское командование НАТО будет иметь задачу управлять наземными военными операциями в Северной Европе и Скандинавии.

В то же время он отказался раскрыть точное местоположение командования или сколько войск НАТО будет размещено в Финляндии, сказав, что детальное планирование еще продолжается.

Напомним, после российского вторжения в Украину в 2022 году прения о вступлении Финляндии в НАТО сразу перешли в пользу членства. Уже 18 мая 2022 года страна официально подала заявку на вступление, а менее чем через год, а именно 4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО и стала 31 членом Альянса.

Министр иностранных дел Украины тогда подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО - это четкий сигнал о необходимости членства Украины.

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