НАТО разместит в Финляндии штаб сухопутных войск

Глава Минобороны отметил, что все страны-члены Альянса дали свое политическое согласие на ключевые цели Финляндии по ее интеграции в НАТО.

"Мне приятно констатировать, что сегодня все страны-члены НАТО дали политическое согласие на ключевые цели Финляндии по ее интеграции в НАТО... В Финляндии будет размещено командование НАТО, а сухопутные войска будут присутствовать в Финляндии", - сказал Хакканен.

Министр сказал, что финское командование НАТО будет иметь задачу управлять наземными военными операциями в Северной Европе и Скандинавии.

В то же время он отказался раскрыть точное местоположение командования или сколько войск НАТО будет размещено в Финляндии, сказав, что детальное планирование еще продолжается.