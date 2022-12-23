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В НАТО розкрили наміри Росії щодо поновлення наступу на Україну

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Росія сподівається заморозити війну проти України і не шукає миру. Країна-агресор хоче виграти час, аби перегрупуватися і підготуватися до нового наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, опубліковану в Financial Times.

Він зазначив, що за останні місяці в Росії мобілізували понад 200 000 додаткових військових і продемонстрували готовність нести велику кількість втрат.

"Вони прагнуть отримати більше зброї та боєприпасів від інших авторитарних режимів, таких як Іран. Росія сподівається заморозити війну, щоб дозволити своїм силам перегрупуватись, переозброїтися та спробувати розпочати новий наступ", - повідомив Столтенберг.

Генсек НАТО нагадав, що український президент Володимир Зеленський запропонував Росії почати виведення окупаційних військ на Різдво як крок до припинення конфлікту, але Москва це категорично відкинула.

"Це Путін почав війну. Він може покінчити з цим сьогодні, забравши свої війська з України. Зараз він не виявляє жодних ознак того, що шукає справжнього миру", - підсумував Столтенберг.

Нагадаємо, раніше про ймовірність повторного вторгнення росіян заявляв головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, РФ готує близько 200 тисяч нових солдатів і піде в наступ, який може статися і на Донбасі або ж з півдня чи з території Білорусі.

При цьому своїх намірів не приховують і самі росіяни. Так, нещодавно глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заїкнувся про нові наступальні дії в Україні. Нібито для цього, зокрема, і збирають мобілізованих.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна - "Російський план. Коли і як може розпочатися великий наступ на Україну".

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