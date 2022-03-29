UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В НАТО разделились мнения касательно переговоров с Путиным, - Bloomberg

Фото: в НАТО нет единого мнения о переговорах с Путиным (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Страны-члены НАТО не могут прийти к единому мнению касательно переговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Некоторые участники Альянса настаивают на продолжении диалога с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Bloomberg.

Отмечается, что Франция и Германия выступают за продолжения диалога с Россией, поскольку уверены, что это поможет ускорить мирный процесс. В частности, добиться прекращения огня.

Однако часть союзников НАТО настроены более радикально. Речь идет о Великобритании, Польше и ряде стран Восточной и Центральной Европы, за исключением Венгрии. Лидеры этих стран уверены, что разговоры с Путиным не продуктивны.

В одном из документов, которые достались журналистам, говорится, что диалог Парижа и Берлина с Москвой может "сыграть на руку Путину".

Напомним, сегодня в турецком Стамбуле проходит очный этап переговоров Украины и России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныНАТО