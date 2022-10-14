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НАТО проведе щорічні ядерні навчання в Європі: названо дату початку

Фото: НАТО проведе щорічні ядерні навчання в Європі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

НАТО розпочне проведення щорічних ядерних навчань "Стійкий полудень" у Європі вже в понеділок, 17 жовтня. Вони триватимуть 13 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Альянсу.

У НАТО зазначають, що під час навчань планується задіяти до 60 літаків. Серед них - американські бомбардувальники B-52, винищувачі четвертого та п'ятого поколінь, а також літаки-розвідники та літаки-заправники. Вони здійснять навчальні польоти над Бельгією, Північним морем та Великою Британією.

При цьому цьому терміни їх проведення не пов'язані з останніми провокаційними діями Росії.

"Навчання, які триватимуть до 30 жовтня, є рутинним тренуванням, яке повторюється і не пов'язане з будь-якими поточними світовими подіями", - підкреслюють в Альянсі.

За словами прес-секретаря НАТО Оани Лунгеску, такі навчання допомагають гарантувати, "що сили ядерного стримування Альянсу залишаються надійними, безпечними та ефективними".

Зазначимо, що навчання НАТО можуть збігтися з російськими ядерними навчаннями "Гром".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія перекинула стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерні заряди, на військову базу Оленья на Кольському півострові біля кордону Норвегії.

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