У НАТО пропонують створити п'ятирічний фонд для України на 100 млрд доларів, - Bloomberg

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд внесків союзників на суму 100 млрд доларів протягом п'яти років для України в рамках пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами співрозмовника Bloomberg, члени Альянсу все ще обговорюють пропозицію Столтенберга і механізми розподілу внесків, зокрема, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі.
Джерела припускають, що пропозиція, яка потребує схвалення 32 країн-членів Альянсу, швидше за все, буде змінена до того, як союзники погодяться на неї.
У рамках пакета НАТО також може взяти на себе оперативні обов’язки очолюваної США Контактної групи оборони України, яка координує постачання зброї в Україну з близько 50 країн. Такий крок може захистити цю структуру від будь-яких політичних змін, які можуть відбутися після виборів президента США у листопаді.
Зазначається, що якщо союзники підтримають пропозицію Столтенберга, це означатиме перехід НАТО до більш активної ролі в допомозі Україні й зміну моделі поведінки військового альянсу, який раніше дистанціювався від цих зусиль, щоб уникнути потенційного втягування у війну з Росією.
Водночас закріплення підтримки з боку НАТО може свідчити про довгострокову прихильність союзників до України в той час, коли Владімір Путін робить ставку на те, що він може пережити союзників Києва - тим більше, що члени Альянсу навряд чи надішлють Україні офіційне запрошення приєднатися до НАТО, коли лідери країн-членів Альянсу зберуться на початку липня у Вашингтоні.
Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що на полі бою в Україні продовжує залишатися складна ситуація. За його словами, союзники по НАТО передають 99% усієї військової допомоги.
Пізніше голова військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що Україна ще може домогтися успіху у своїй боротьбі проти Росії. Однак партнери повинні збільшити свою допомогу.
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