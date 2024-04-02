У НАТО пропонують створити п'ятирічний фонд для України на 100 млрд доларів, - Bloomberg

За словами співрозмовника Bloomberg, члени Альянсу все ще обговорюють пропозицію Столтенберга і механізми розподілу внесків, зокрема, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі.

Джерела припускають, що пропозиція, яка потребує схвалення 32 країн-членів Альянсу, швидше за все, буде змінена до того, як союзники погодяться на неї.

У рамках пакета НАТО також може взяти на себе оперативні обов’язки очолюваної США Контактної групи оборони України, яка координує постачання зброї в Україну з близько 50 країн. Такий крок може захистити цю структуру від будь-яких політичних змін, які можуть відбутися після виборів президента США у листопаді.

Зазначається, що якщо союзники підтримають пропозицію Столтенберга, це означатиме перехід НАТО до більш активної ролі в допомозі Україні й зміну моделі поведінки військового альянсу, який раніше дистанціювався від цих зусиль, щоб уникнути потенційного втягування у війну з Росією.

Водночас закріплення підтримки з боку НАТО може свідчити про довгострокову прихильність союзників до України в той час, коли Владімір Путін робить ставку на те, що він може пережити союзників Києва - тим більше, що члени Альянсу навряд чи надішлють Україні офіційне запрошення приєднатися до НАТО, коли лідери країн-членів Альянсу зберуться на початку липня у Вашингтоні.

Підтримка України з боку НАТО