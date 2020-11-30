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НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе из-за РФ

Автор: Игорь Литвиненко

Североатлантический Альянс (НАТО) продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе. Это вызвано увеличением военного присутствия России в Крыму.

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Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, данный вопрос министры стран-членов Альянса будут обсуждать во время онлайн-конференции 2 декабря.

"Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму. Поэтому мы должны наращивать свое присутствие в Черноморском регионе и обсуждать этот вопрос с нашими партнерами - Украиной и Грузией", - заявил Столтенберг.

Ранее РБК-Украина писало, что в НАТО заявили об усилении военных позиций России в мире из-за кризисов в Нагорном Карабахе и Беларуси.

До этого вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина готова быть основным партнером НАТО в обеспечении безопасности в Черном море.

Также сообщалось, что министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер считает, что угроза со стороны России стала еще более очевидной. Она призвала Альянс усилить оборонительные возможности и начать говорить с позиции силы.

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