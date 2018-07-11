НАТО призывает Россию вывести войска из Донбасса, - декларация

Также в НАТО осудили незаконную аннексию Крыма и призвали прекратить дискриминацию крымских татар

Страны Североатлантического Альянса призвали Россию вывести войска с территории Донбасса, осудили незаконную аннексию Крыма и призвали прекратить дискриминацию крымских татар. Об этом говорится в декларации саммита НАТО в Брюсселе.

"Мы вновь заявляем о своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы призываем Россию прекратить политическую, финансовую и военную поддержку боевиков. Призываем прекратить военное вторжение в Донецкую и Луганскую области, вывести войска и вернуться к Центру по контролю и координации прекращения огня на Донбассе", - говорится в заявлении.

В НАТО заявили, что в течение более двух десятилетий пытались построить партнерство с Россией, однако последние действия РФ сделали мир менее стабильным и предсказуемым.

"Агрессивные действия России, в том числе угрозы и применения силы для достижения политических целей, является вызовом для НАТО и подорвали евроатлантическую безопасность и международный порядок, основанный на правилах", - говорится в документе.

"Хотя НАТО действует в соответствии со своими международными обязательствами, Россия нарушила ценности, принципы и обязательства, лежащие в основе отношений между НАТО и Россией, как это изложено в Основном документе Совета Европы 1997 года, Основополагающем акте НАТО-Россия 1997 года и Римской декларации 2002 года. Она нарушила доверие в основе нашего сотрудничества и подвергла сомнению фундаментальные принципы глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности", - заявили участники саммита.

"Мы подтверждаем наши решения в отношении России, согласованных на саммитах Уэльса и Варшавы. Мы продолжаем реагировать на ухудшение ситуации в области безопасности путем усиления сдерживания и позиций в сфере обороны, в том числе путем прямого присутствия в восточной части Альянса", - говорится в декларации.

В то же время НАТО подчеркивает, что не стремится к конфронтации с РФ, а настроено на диалог с Москвой.

Напомним, ранее в НАТО пояснили, какое решение намерен принять после встречи руководства Альянса с президентами Украины и Грузии.