НАТО закликає Росію вивести війська з Донбасу, - декларація

Також у НАТО засудили незаконну анексію Криму та закликали припинити дискримінацію кримських татар

Країни Північноатлантичного Альянсу закликали Росію вивести війська з території Донбасу, засудили незаконну анексію Криму та закликали припинити дискримінацію кримських татар. Про це йдеться у декларації саміту НАТО у Брюсселі.

"Ми знову заявляємо про свою підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Ми закликаємо Росію припинити політичну, фінансову та військову підтримку бойовиків. Закликаємо припинити військове вторгнення до Донецької та Луганської області, вивести війська та повернутися до Центру з контролю та координації припинення вогню на Донбасі", - йдеться у заяві.

У НАТО заявили, що протягом понад двох десятиліть намагалися побудувати партнерство з Росією, однак останні дії РФ зробили світ менш стабільним і передбачуваним.

"Агресивні дії Росії, в тому числі погрози та застосування сили для досягнення політичних цілей, є викликом для Альянсу та підривають євроатлантичну безпеку і міжнародний порядок, заснований на правилах" - йдеться у документі.

"Хоча НАТО діє згідно зі своїми міжнародними зобов'язаннями, Росія порушила цінності, принципи та зобов'язання, що лежать в основі відносин між НАТО і Росією, як це викладено у Основному документі Ради Європи 1997 року, Основоположному акті НАТО-Росія 1997 року та Римській декларації 2002 року. Вона порушила довіру в основі нашого співробітництва та піддала сумніву фундаментальні принципи глобальної та євроатлантичної архітектури безпеки" - заявили учасники саміту.

"Ми підтверджуємо наші рішення щодо Росії, узгоджені на самітах Уельсу та Варшави. Ми продовжуємо реагувати на погіршення ситуації в галузі безпеки шляхом посилення стримування та позицій в сфері оборони, у тому числі шляхом прямої присутності у східній частині Альянсу" - йдеться у декларації.

В той же час НАТО наголошує, що не прагне до конфронтації з РФ, а налаштоване на діалог з Москвою.

Нагадаємо, раніше у НАТО пояснили, яке рішення має намір прийняти після зустрічі керівництва Альянсу з президентами України і Грузії.