НАТО закликає звільнити українських політв'язнів і заручників, - Вінніков

Лідери країн НАТО підтвердили підтримку суверенітету України

Північноатлантичний альянс (НАТО) закликає Російську Федерацію звільнити українських політв'язнів і заручників. Про це на брифінгу за підсумками саміту НАТО заявив глава представництва альянсу в Україні Александер Вінніков, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Віннікова, на саміті НАТО лідери країн-учасниць альянсу підтвердили підтримку суверенітету України і Грузії, а також їх суверенного права вирішувати власне майбутнє без втручання ззовні.

"Були обговорені питання анексії Криму з боку Росії. Члени Альянсу закликали звільнити політв'язнів і бранців. НАТО висловило стурбованість щодо використання тортур стосовно людей", - додав Вінніков.

Нагадаємо, раніше в НАТО заявили, що Російська Федерація кидає виклик суверенітету євроатлантичних країн.