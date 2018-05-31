У НАТО закликали Росію припинити втручання в Україну

Також у НАТО закликали Росію припинити намагання розсварити Альянс

Країни-члени Північноатлантичного альянсу протягом засідання Ради Росія-НАТО в четвер, 31 травня, закликали Росію припинити втручання в Україну. Про це у Twitter повідомила посол США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон.

"США підтримують політику стримування, оборони та діалогу стосовно Росії. На сьогоднішній зустрічі союзники НАТО звернулись до Росії зі спільним посланням: припиніть втручання в Україну і припиніть зловмисну діяльність і намагання розділити наш Альянс", - написала вона.

The U.S. supports a policy of deterrence, defense & dialogue toward Russia. In a meeting today @NATO, Allies shared a strong, unified message to Russia: Stop interfering in Ukraine & cease malign activities that seek to divide our Alliance. pic.twitter.com/CiriW29Ovk — Ambassador Hutchison (@USAmbNATO) May 31, 2018

Нагадаємо, у Брюсселі (Бельгія) сьогодні відбулося засідання Ради НАТО-Росія, в ході якого сторони обговорили ситуацію в Україні. На засіданні Ради сторони обмінялися думками по декількох темах, включаючи ситуацію в Україні, військову діяльність в Європі, її відкритість та обмеження ризиків, а також взаємні брифінги щодо майбутніх масштабних навчань кожної із сторін.

Крім того, в НАТО підкреслили, що Альянс дотримується послідовного підходу до Росії.