Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У НАТО закликали Росію припинити втручання в Україну

НовиниПолітика    31.05.2018 - 21:55
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

Також у НАТО закликали Росію припинити намагання розсварити Альянс

Країни-члени Північноатлантичного альянсу протягом засідання Ради Росія-НАТО в четвер, 31 травня, закликали Росію припинити втручання в Україну. Про це у Twitter повідомила посол США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон.

"США підтримують політику стримування, оборони та діалогу стосовно Росії. На сьогоднішній зустрічі союзники НАТО звернулись до Росії зі спільним посланням: припиніть втручання в Україну і припиніть зловмисну діяльність і намагання розділити наш Альянс", - написала вона.

Нагадаємо, у Брюсселі (Бельгія) сьогодні відбулося засідання Ради НАТО-Росія, в ході якого сторони обговорили ситуацію в Україні. На засіданні Ради сторони обмінялися думками по декількох темах, включаючи ситуацію в Україні, військову діяльність в Європі, її відкритість та обмеження ризиків, а також взаємні брифінги щодо майбутніх масштабних навчань кожної із сторін.

Крім того, в НАТО підкреслили, що Альянс дотримується послідовного підходу до Росії.

НАТО вчергове спробує домовитися із Росією щодо питання України Польща сподівається на розширення співпраці НАТО з Україною в ході саміту в липні
Теги публікації: НАТО  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків
"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами
"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста
У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)
On Top