ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НАТО призвала Россию вернуться к полному соблюдению Договора по открытому небу

Новина українською →
Брюссель, Пятница 18 июня 2021 18:02
НАТО призвала Россию вернуться к полному соблюдению Договора по открытому небу Фото: НАТО призвала РФ вернуться в Договор об открытом небе (www.nato.int)
Автор: Дмитрий Кузнецов

НАТО выразила сожаление о решении России выйти из Договора об открытом небе, разделив с США озабоченность по этому вопросу. Альянс призвал Москву использовать оставшееся время до окончательного разрыва соглашения, чтобы пересмотреть свои планы и вернуться к его полному соблюдению.

Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.

"Мы глубоко сожалеем об уведомлении Россией о своем решении выйти из Договора по открытому небу - важного юридически обязательного документа, способствующего транспарентности, безопасности и стабильности, а также взаимному доверию в евроатлантическом регионе", - говорится в заявлении.

В НАТО напомнили, что неоднократно призывали Россию вернуться к полному соблюдению соглашения и предприняли для этого несколько шагов. "Вместо этого РФ не смогла конструктивно взаимодействовать и не предприняла шагов по возвращению к полному соблюдению", - подчеркнули в Альянсе.

Там отметили, что разделяют озабоченность США в связи с выходом России из договора. "Мы призываем Россию использовать оставшиеся шесть месяцев до вступления в силу ее выхода из договора для того, чтобы пересмотреть свое решение и вернуться к полному соблюдению договора по открытому небу", - указывается в заявлении.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Это означает, что иностранным разведывательным самолетам запрещаются полеты в воздушном пространстве РФ.

Отметим, в ноябре 2020 года США официально вышли из Договора по открытому небу, заявив, что причиной стало невыполнение Россией своих обязательств в рамках этого соглашения.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2021 года Белый дом уведомил Москву, что Вашингтон не вернется к соглашению.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация открытое небо
NEWS
Абитуриенты из ОРДЛО могут избежать наказания за въезд из России: пограничники назвали условие
Абитуриенты из ОРДЛО могут избежать наказания за въезд из России: пограничники назвали условие
DAILY
МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами