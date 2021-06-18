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НАТО закликала Росію повернутися до повного дотримання договору з відкритого неба

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Брюссель, П'ятниця 18 червня 2021 18:02
НАТО закликала Росію повернутися до повного дотримання договору з відкритого неба Фото: НАТО закликала РФ повернутися в договір про відкрите небо (www.nato.int)
Автор: Дмитрий Кузнецов

НАТО висловила жаль про рішення Росії вийти з Договору про відкрите небо, розділивши з США заклопотаність з цього питання. Альянс закликав Москву використати час, що залишився до остаточного розриву угоди, щоб переглянути свої плани і повернутися до його повного дотримання.

Про це йдеться в заяві Північноатлантичного альянсу.

"Ми глибоко шкодуємо про повідомлення Росією про своє рішення вийти з Договору з відкритого неба-важливого юридично обов'язкового документа, що сприяє транспарентності, безпеці і стабільності, а також взаємній довірі в євроатлантичному регіоні", - йдеться в заяві.

У НАТО нагадали, що неодноразово закликали Росію повернутися до повного дотримання угоди і зробили для цього кілька кроків. "Замість цього РФ не змогла конструктивно взаємодіяти і не зробила кроків по поверненню до повного дотримання", - підкреслили в Альянсі.

Там зазначили, що поділяють заклопотаність США у зв'язку з виходом Росії з договору. "Ми закликаємо Росію використовувати залишилися шість місяців до вступу в силу її виходу з договору для того, щоб переглянути своє рішення і повернутися до повного дотримання договору з відкритого неба", - вказується в заяві.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав закон Про денонсацію договору з відкритого неба. Це означає, що іноземним розвідувальним літакам забороняються польоти в повітряному просторі РФ.

Відзначимо, в листопаді 2020 року США офіційно вийшли з Договору з відкритого неба, заявивши, що причиною стало невиконання Росією своїх зобов'язань у рамках цієї Угоди.

Як повідомляло РБК-Україна, в травні 2021 року Білий дім повідомив Москву, що Вашингтон не повернеться до угоди.

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НАТО Російська Федерація открытое небо
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