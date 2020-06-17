Столтенберг: Украина благодаря новому статусу будет больше участвовать в учениях НАТО

Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com/arbeiderpartiet)

Статус партнера с расширенными возможностями является важным шагом в рамках сотрудничества между НАТО и Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО признает тот значимый вклад, который Украина вносит в международные операции в Афганистане, Косово и в других местах. При этом он отметил, что статус партнера с расширенными возможностями является важным шагом в рамках сотрудничества между Альянсом и Украиной.

Об этом Йенс Столтенберг заявил во время онлайн-брифинга.

"Я хотел бы поздравить Украину с тем, что Североатлантический Совет и все члены НАТО признали Украину нашим партнером с расширенными возможностями. Это важный шаг в рамках партнерства между НАТО и Украиной", - отметил он.

Он добавил, что Украина как партнер сможет получить преимущество за счет доступа к программам с повышенной оперативной совместимостью.

"Имеется в виду те программы, в рамках которых мы повышаем возможности совместных оперативных мероприятий, совместной работы и, кроме того, расширится доступ Украины к учениям, к обмену информации. Да, Украина будет участвовать в большем количестве учение под эгидой НАТО. У Украины будет больше доступа к информации", - заявил генсек НАТО.

При этом он подчеркнул, что Украина еще больше сблизиться с Североатлантическим Альянсом.

Напомним, Украина стала участником программы партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО.

Кроме того, в НАТО отметили, что статус партнера никоим образом не повлияет на возможное членство в блоке.

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Автор: РБК-Украина