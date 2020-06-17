Столтенберг: Україна завдяки новому статусу буде більше брати участь у навчаннях НАТО

Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com/arbeiderpartiet)

Статус партнера з розширеними можливостями є важливим кроком в рамках співпраці між НАТО і Україною

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО визнає той значний внесок, який Україна вносить у міжнародні операції в Афганістані, Косові та в інших місцях. При цьому він зазначив, що статус партнера з розширеними можливостями є важливим кроком в рамках співпраці між Альянсом і Україною.

Про це Єнс Столтенберг заявив під час онлайн-брифінгу.

"Я хотів би привітати Україну з тим, що Північноатлантична Рада і всі члени АЛЬЯНСУ визнали Україну нашим партнером з розширеними можливостями. Це важливий крок у рамках партнерства між НАТО і Україною", - зазначив він.

Він додав, що Україна як партнер зможе отримати перевагу шляхом доступу до програм з підвищеною оперативної сумісності.

"Мається на увазі ті програми, в рамках яких ми підвищуємо можливості спільних оперативних заходів, спільної роботи і, крім того, розшириться доступ України до навчань, до обміну інформацією. Так, Україна буде брати участь у більшій кількості вчення під егідою НАТО. В України буде більше доступу до інформації", - заявив генсек НАТО.

При цьому він підкреслив, що Україна ще більше зблизитися з Північноатлантичним Альянсом.

Нагадаємо, Україна стала учасником програми партнерства розширених можливостей (EOP) НАТО.

Крім того, в НАТО відзначили, що статус партнера жодним чином не вплине на можливе членство в блоці.

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Автор: РБК-Україна