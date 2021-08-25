НАТО пришлет в Литву спецгруппу по борьбе с гибридными угрозами
Фото: НАТО пришлет в Литву спецгруппу по борьбе с гибридными угрозами (Getty Images)
Главный политический орган НАТО - Североатлантический совет - единогласно одобрил отправку в Литву группы поддержки в борьбе с гибридными угрозами. Ранее Литва попросила НАТО выделить группу из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Группа поддержки будет анализировать возможные сценарии гибридной кампании, текущие и потенциальные риски, представлять предложения по стратегической коммуникации и подготовке к возможным инцидентам.
Группа НАТО прибудет в Литву в начале сентября.
В 2021 году в Литву через границу с Беларусью попало более 4,1 тысячи мигрантов, преимущественно из Ирака.