НАТО прекращает поддержку властей в Афганистане
Фото: НАТО официально прекратил поддержку правления в Афганистане (Getty Images)
В результате захвата радикальным движением "Талибан" территории Афганистана, Североатлантический альянс принял решение прекратить поддержку властей страны. Также НАТО напомнил будущему правлению о его обязательствах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу НАТО.
В соответствии с требованиями НАТО, будущее правительство Афганистана должно:
- соблюдать международные обязательства;
- защищать права всех афганцев, в том числе женщин, детей и меньшинств;
- поддерживать верховенство закона;
- разрешать беспрепятственный гуманитарный доступ.
В частности, НАТО принял решение прекратить поддержку властей Афганистана.