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НАТО прекращает поддержку властей в Афганистане

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США , Пятница 20 августа 2021 17:45
НАТО прекращает поддержку властей в Афганистане Фото: НАТО официально прекратил поддержку правления в Афганистане (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате захвата радикальным движением "Талибан" территории Афганистана, Североатлантический альянс принял решение прекратить поддержку властей страны. Также НАТО напомнил будущему правлению о его обязательствах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу НАТО.

В соответствии с требованиями НАТО, будущее правительство Афганистана должно:

  • соблюдать международные обязательства;
  • защищать права всех афганцев, в том числе женщин, детей и меньшинств;
  • поддерживать верховенство закона;
  • разрешать беспрепятственный гуманитарный доступ.

В частности, НАТО принял решение прекратить поддержку властей Афганистана.

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НАТО Талибан Афганистан
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