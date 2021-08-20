НАТО припиняє підтримку влади в Афганістані
Фото: НАТО офіційно припинив підтримку правління в Афганістані (Getty Images)
Внаслідок захоплення радикальним рухом "Талібан" території Афганістану, Північноатлантичний альянс прийняв рішення припинити підтримку влади країни. Також НАТО нагадав майбутньому правлінню про його зобов’язання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.
Відповідно до вимог НАТО, майбутній уряд Афганістану повинен:
- дотримуватися міжнародних зобов’язань;
- захищати права усіх афганців, в тому числі жінок, дітей й меншин;
- підтримувати верховенство закону;
- дозволяти безперешкодний гуманітарний доступ.
Зокрема, НАТО прийняв рішення припинити підтримку влади Афганістану.