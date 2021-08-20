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НАТО припиняє підтримку влади в Афганістані

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США , П'ятниця 20 серпня 2021 17:45
НАТО припиняє підтримку влади в Афганістані Фото: НАТО офіційно припинив підтримку правління в Афганістані (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок захоплення радикальним рухом "Талібан" території Афганістану, Північноатлантичний альянс прийняв рішення припинити підтримку влади країни. Також НАТО нагадав майбутньому правлінню про його зобов’язання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

Відповідно до вимог НАТО, майбутній уряд Афганістану повинен:

  • дотримуватися міжнародних зобов’язань;
  • захищати права усіх афганців, в тому числі жінок, дітей й меншин;
  • підтримувати верховенство закону;
  • дозволяти безперешкодний гуманітарний доступ.

Зокрема, НАТО прийняв рішення припинити підтримку влади Афганістану.

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НАТО Талібан Афганистан
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