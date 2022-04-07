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НАТО предоставит Украине оборудование для защиты от химических, биологических и киберугроз

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг что Альянс поможет Украине в защите от химических и биологических и киберугроз. Для этого обсуждается вопрос о передаче стране соответствующего оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Столтенберга во время брифинга.

"Некоторые из пакетов помощи отважным украинцам, которые защищают свои дома и страну и отталкивают силы вторжения, включают увеличение гуманитарной помощи и финансовой поддержки. Мы обсудили, что еще мы будем делать, в том числе оказание помощи в кибербезопасности и обеспечение оборудованием, которое поможет Украине защититься от химических и биологических угроз", - рассказал генсек НАТО.

Напомним, как ранее заявил Столтенберг, хотя Россия сейчас концентрирует свое наступление на восток Украины, НАТО не видит "никаких признаков" того, что цель Владимира Путина по контролю над всей страной изменилась. Он не исключил, что война может длиться годами.

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