НАТО надасть Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних та кіберзагроз

"Деякі з пакетів допомоги відважним українцям, яки захищають свої домівки та країну та відштовхують сили вторгнення, включають збільшення гуманітарної допомоги та фінансової підтримки. Ми обговорили, що ще ми будемо робити, зокрема надання допомоги в кібербезпеці та забезпечення обладнанням, яке допоможе Україні захиститися від хімічних та біологічних загроз", - розповів генсек НАТО.

Нагадаємо, як раніше заявив Столтенберг, хоча Росія зараз концентрує свій наступ на схід України, НАТО не бачить "ніяких ознак" того, що мета Володимира Путіна з контролю над усією країною змінилася. Він не виключив, що війна може тривати роками.

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