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НАТО не пойдет на компромиссы: Столтенберг высказался о размещении войск на востоке

Автор: Иванна Шовкун

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о размещении войск на востоке. По его словам, Альянс не пойдет на компромиссы по вопросам расширения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир польского радио.

"Мы сейчас находимся в критическом моменте для европейской безопасности и должны разговаривать с Россией среди прочего для того, чтобы передать ей единогласную позицию всех союзников, что мы не пойдем ни на какие компромиссы, если речь идет о принципе", - сказал Столтенберг.

По его словам, каждая страна имеет право на выбор собственной дороги и решения, хочет ли она принадлежать к военному союзу, которым является НАТО или нет.

"Но также ключевым является наше право на защиту всех союзников и размещение войск в восточной части НАТО", - отметил генсек.

Напомним, Столтенберг заявил, что две страны могут быстро присоединиться к Альянсу. По его словам, для этого неободимо политическое решение.

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НАТО