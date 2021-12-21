НАТО не піде на компроміс з Росією щодо вступу України до Альянсу, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс ніколи не піде на компроміси з Росією про право України "вибирати свій шлях" і вступити в блок. Він також підкреслив, що Москва продовжує зберігати велике військове угруповання на українському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на совісний брифінг Столтенберга з прем'єр-міністром Румунії Ніколає Чуке.

"Ми ніколи не підемо на компроміс щодо нашого права захищати своїх союзників і права всіх країн Європи, в тому числі України, вибирати свій шлях", - сказав Столтенберг.

Він додав, що всі союзники по НАТО підтримують загальний підхід до Росії-стримування і готовність до діалогу. При цьому Столтенберг зазначив, що переговори повинні вестися на повазі основних принципів європейської безпеки.

"Ми готові до діалогу з Росією, я маю намір закликати до проведення зустрічі Ради Росія-НАТО якомога швидше в новому році", - уточнив генсек НАТО.

Столтенберг зазначив, що Росія продовжує зберігати на кордоні з Україною великий військовий контингент, незважаючи на заклики до деескалації.