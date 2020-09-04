НАТО потребовало от России раскрыть программу "Новичок"

Североатлантический альянс НАТО после инцидента с отравлением Алексея Навального (российского оппозиционера) требует от России раскрыть программу производства боевого вещества "Новичок". Данные необходимо предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Об этом в своем Twitter заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Германия проинформировала союзников о выводах своих специалистов по отравлению Алексея Навального. Все союзники НАТО осуждают это нападение. Мы призываем Россию предоставить ОЗХО полную информацию о программе "Новичок", - заявил он.

Он также сегодня на пресс-конференции отметил, что страны НАТО обсуждают возможные меры в отношении России в связи с отравлением Навального, но пока нельзя сказать, какими они будут.

"Любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням и является неприемлемым нарушением международных норм и правил", - добавил он.

Напомним, Европейский союз призвал международное сообщество совместно отреагировать на отравление Навального. Кроме того, Брюссель заявил, что оставляет за собой право на введение санкций против России.

МИД Украины уже призвал ввести санкции против России за этот инцидент.