НАТО поставит Украине оружие для отражения нового наступления России, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности Альянса поддержать Украину в отражении нового наступления России. Он добавил, что украинским защитникам предоставят оружие, доказавшее свою эффективность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Столтенберга.
По его словам, в ближайшие недели ожидается новое наступление России на восток и юг Украины. Таким образом захватчики попытаются захватить весь Донбасс и создать сухопутный коридор в оккупированный Крым.
"Это решающий этап войны. Наши союзники полны решимости оказывать дальнейшую поддержку Украине, в том числе противотанковыми средствами, системами ПВО и другой техникой", - добавил Столтенберг.
Генсек НАТО уточнил, что предоставленные Украине системы вооружений доказали свою эффективность. Он отметил, что новые поставки будут включать то оружие, которое позволит отразить российское наступление.
Отметим, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты готовятся захватить Харьков и окружить силы Операции Объединенных сил.
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