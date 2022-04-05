ru ua
Вт, 05 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НАТО поставить Україні зброю для відбиття нового наступу Росії, - Столтенберг

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 05 квітня 2022 16:59
НАТО поставить Україні зброю для відбиття нового наступу Росії, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про готовність Альянсу підтримати Україну у відбитті нового наступу Росії. Він додав, що українським захисникам нададуть зброю, яка довела свою ефективність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Столтенберга.

За його словами, в найближчі тижні очікується новий наступ Росії на схід і південь України. Таким чином загарбники спробують захопити весь Донбас і створити сухопутний коридор в окупований Крим.

"Це вирішальний етап війни. Наші союзники сповнені рішучості надавати подальшу підтримку Україні, в тому числі протитанковими засобами, системами ППО та іншою технікою", - додав Столтенберг.

Генсек НАТО уточнив, що надані Україні системи озброєнь довели свою ефективність. Він зазначив, що нові постачання включатимуть ту зброю, яка дозволить відбити російський наступ.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти готуються захопити Харків і оточити сили операції Об'єднаних сил.

Війна Росії проти України продовжує 41-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Єнс Столтенберг Війна Росії проти України
NEWS
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Мер Маріуполя Вадим Бойченко: 40% будинків неможливо відновити, вони зруйновані в попіл
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Маріуполя Вадим Бойченко: 40% будинків неможливо відновити, вони зруйновані в попіл