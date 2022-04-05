НАТО поставить Україні зброю для відбиття нового наступу Росії, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про готовність Альянсу підтримати Україну у відбитті нового наступу Росії . Він додав, що українським захисникам нададуть зброю, яка довела свою ефективність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Столтенберга .

За його словами, в найближчі тижні очікується новий наступ Росії на схід і південь України. Таким чином загарбники спробують захопити весь Донбас і створити сухопутний коридор в окупований Крим.

"Це вирішальний етап війни. Наші союзники сповнені рішучості надавати подальшу підтримку Україні, в тому числі протитанковими засобами, системами ППО та іншою технікою", - додав Столтенберг.

Генсек НАТО уточнив, що надані Україні системи озброєнь довели свою ефективність. Він зазначив, що нові постачання включатимуть ту зброю, яка дозволить відбити російський наступ.