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У НАТО показали відео з навчання українських військових на танках Leopard 2A4

Архівне фото: українські військові і танк Leopard 2A4 (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські військові постійно опановують техніку, яку отримують від західних партнерів. Цього разу вони опановували танки Leopard 2A4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАТО.

Зазначається, що українські військові пройшли підготовку з іноземними інструкторами в керуванні танками Leopard 2A4. На відео видно, що польські та норвезькі інструктори навчають українських бійців експлуатації та обслуговування танків.

"На військовому полігоні в Польщі інструктори з країн-членів НАТО навчали українських танкістів експлуатації та обслуговування потужного основного бойового танка Leopard 2A4", - сказано у повідомленні.

Танки Leopard 2A4

Танки Leopard 2A4, які Україна отримала від союзників, стали важливим доповненням у протистоянні проти російських військ. Ця модель - одна з найпоширеніших версій Leopard 2, створена ще у 1980-х роках, але її характеристики досі залишаються ефективними на полі бою завдяки надійній броні, потужній гарматі й сучасній системі керування вогнем.

Основні характеристики Leopard 2A4:

  • калібр гармати: 120 мм гладкоствольна гармата Rheinmetall L44;
  • захист: комбінована броня, ефективна проти різних типів боєприпасів, зокрема протитанкових;
  • маневреність: потужний двигун MTU MB 873 з 1500 к.с. забезпечує високу мобільність і маневреність на полі бою;
  • екіпаж: складається з чотирьох осіб (командир, навідник, заряджаючий і механік-водій).

Україна використовує Leopard 2A4 для знищення бронетехніки супротивника, підтримки піхоти та прориву укріплених позицій. Перед передачею ці танки пройшли технічне обслуговування та іноді дооснащувалися, щоб максимально адаптувати їх до бойових умов в Україні.

Раніше ми писали про те, що німецький оборонний концерн Rheinmetall пообіцяв поставку Україні боєприпаси для танків Leopard.

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