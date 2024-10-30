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В НАТО показали видео с обучения украинских военных на танках Leopard 2A4

Архивное фото: украинские военные и танк Leopard 2A4 (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные постоянно овладевают техникой, получаемой от западных партнеров. На этот раз они овладевали танками Leopard 2A4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАТО.

Отмечается, что украинские военные прошли подготовку с иностранными инструкторами по управлению танками Leopard 2A4. На видео видно, что польские и норвежские инструкторы учат украинских бойцов эксплуатации и обслуживания танков.

"На военном полигоне в Польше инструкторы из стран-членов НАТО обучали украинских танкистов эксплуатации и обслуживанию мощного основного боевого танка Leopard 2A4", - говорится в сообщении.

Танки Leopard 2A4

Танки Leopard 2A4, полученные Украиной от союзников, стали важным дополнением в противостоянии против российских войск. Эта модель – одна из самых распространенных версий Leopard 2, созданная еще в 1980-х годах, но ее характеристики до сих пор остаются эффективными на поле боя благодаря надежной броне, мощной пушке и современной системе управления огнем.

Основные характеристики Leopard 2A4:

  • калибр пушки: 120 мм гладкоствольная пушка Rheinmetall L44;
  • защита: комбинированная броня, эффективная против разных типов боеприпасов, в том числе противотанковых;
  • маневренность: мощный двигатель MTU MB 873 с 1500 л.с. обеспечивает высокую мобильность и маневренность на поле боя;
  • экипаж: состоит из четырех человек (командир, наводчик, заряжающий и механик-водитель).

Украина использует Leopard 2A4 для уничтожения бронетехники противника, поддержки пехоты и прорыва укрепленных позиций. Перед передачей эти танки прошли техническое обслуживание и иногда оснащались, чтобы максимально адаптировать их к боевым условиям в Украине.

Ранее мы писали о том, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall пообещал поставку Украине боеприпасов для танков Leopard.

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