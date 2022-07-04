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НАТО подтвердило завершение переговоров о вступлении Финляндии и Швеции: когда подпишут протокол

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Бельгия, Понедельник 04 июля 2022 20:13
НАТО подтвердило завершение переговоров о вступлении Финляндии и Швеции: когда подпишут протокол Фото: НАТО подтвердило завершение переговоров о вступлении Финляндии и Швеции (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО. Завтра, 5 июля, члены Альянса должны подписать протоколы о присоединении стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Затем протоколы о присоединении будут направлены ко всем странам НАТО для ратификации в соответствии с их национальными процедурами.

Отмечается, что обе страны официально подтвердили свою готовность и способность выполнять политические, правовые и военные обязательства и обязательства членства в НАТО.

Переговоры велись между представителями НАТО и представителями Финляндии и Швеции. Финскую делегацию возглавили министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен, шведскую - министр иностранных дел Анн Линде и государственный секретарь по вопросам обороны Ян-Олоф Линд. Встречи для каждой страны проходили под председательством помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Беттини Каденбах.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден направил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО.

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