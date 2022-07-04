НАТО підтвердило завершення переговорів про вступ Фінляндії і Швеції: коли підпишуть протокол

Фінляндія та Швеція завершили переговори про вступ у НАТО. Завтра, 5 липня, члени Альянсу мають підписати протоколи про приєднання країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО .

Потім протоколи про приєднання будуть надіслані до всіх країн НАТО для ратифікації відповідно до їхніх національних процедур.

Зазначається, що обидві країни офіційно підтвердили свою готовність і здатність виконувати політичні, правові та військові зобов’язання та зобов’язання членства в НАТО.

Переговори велися між представниками НАТО і представниками Фінляндії та Швеції. Фінську делегацію очолили міністр закордонних справ Пекка Гаавісто та міністр оборони Антті Кайкконен, шведську - міністр закордонних справ Анн Лінде та державний секретар з питань оборони Ян-Олоф Лінд. Зустрічі для кожної країни проходили під головуванням помічника генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Беттіни Каденбах.