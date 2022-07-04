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НАТО підтвердило завершення переговорів про вступ Фінляндії і Швеції: коли підпишуть протокол

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Бельгія, Понеділок 04 липня 2022 20:13
НАТО підтвердило завершення переговорів про вступ Фінляндії і Швеції: коли підпишуть протокол Фото: НАТО підтвердило завершення переговорів про вступ Фінляндії і Швеції (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Фінляндія та Швеція завершили переговори про вступ у НАТО. Завтра, 5 липня, члени Альянсу мають підписати протоколи про приєднання країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

Потім протоколи про приєднання будуть надіслані до всіх країн НАТО для ратифікації відповідно до їхніх національних процедур.

Зазначається, що обидві країни офіційно підтвердили свою готовність і здатність виконувати політичні, правові та військові зобов’язання та зобов’язання членства в НАТО.

Переговори велися між представниками НАТО і представниками Фінляндії та Швеції. Фінську делегацію очолили міністр закордонних справ Пекка Гаавісто та міністр оборони Антті Кайкконен, шведську - міністр закордонних справ Анн Лінде та державний секретар з питань оборони Ян-Олоф Лінд. Зустрічі для кожної країни проходили під головуванням помічника генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Беттіни Каденбах.

Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден направив до Конгресу листи про прийом Швеції і Фінляндії в НАТО.

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