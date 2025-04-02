У НАТО побоюються курсу Трампа та його зближення з Росією, - ЗМІ

Зазначається, що союзники по НАТО намагаються залучити президента Дональда Трампа до участі в Альянсі, збільшуючи витрати на оборону. Західні дипломати стурбовані тим, що навіть якщо Альянс буде врятовано, він ризикує бути спустошеним.

"Ми знаємо напрямок: менше США в Альянсі. Наш інтерес полягає в тому, щоб максимально зберегти США в Альянсі", - сказав дипломат НАТО у коментарі виданню AFP.

Поки що офіційні особи США наполягали на тому, що Вашингтон залишається відданим НАТО. Водночас США дають зрозуміти, що можуть вивести свої сили з Європи та зосередитися на інших викликах. А контакти Трампа з Росією розв'язали побоювання, що він може стати на бік Москви.

"Рівень оптимізму, безумовно, падає. США досі не прийняли жодних конкретних рішень, але кожен день, здається, завдає ще одного удару по основах Альянсу", - сказав AFP другий дипломат НАТО.